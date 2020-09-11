Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.

ЗФС и Петровская насосная станция — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды подается ЛНР автономно от Киева.

По данным МЧС, в связи с этим сокращена на 70% подача воды в подконтрольных ЛНР городах: Стаханов, Кировск, Перевальск, Артемовск, Брянка, Алчевск, Зоринск, Славяносербск и Первомайск.

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