К задержанию 33 россиян в Минске причастны несколько иностранных спецслужб

В операции, в итоге которой 33 россиянина были задержаны в Белоруссии, было задействовано несколько иностранных спецслужб. Об этом газете «Коммерсантъ» заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», — сказал он.

По словам Краснова, «уже есть понимание», что спецслужб было несколько.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

14 августа Минск передал задержанных российской стороне.

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