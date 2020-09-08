Мурашко заявил, что открытие границ не повлияло на ситуацию с COVID-19 в РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии режима открытия границ с другими странами на эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в России ситуация с новым типом коронавируса остается стабильной.

Глава ведомства добавил, что на это повлияли установленные правила безопасности.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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