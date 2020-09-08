Мурашко заявил, что открытие границ не повлияло на ситуацию с COVID-19 в РФ
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии режима открытия границ с другими странами на эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что в России ситуация с новым типом коронавируса остается стабильной.
Глава ведомства добавил, что на это повлияли установленные правила безопасности.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мурашко: заболеваемость коронавирусом во всех регионах России снижается
— Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России
— Собянин назвал пандемию разовой историей, о которой забудут через 1,5 года