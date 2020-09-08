Посольство РФ в Нигерии проверяет информацию о похищении российских моряков
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Посольство России в Нигерии проверяет информацию о возможном похищении пиратами двух российских моряков в Гвинейском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
В диппредставительстве подтвердили нападение на судно, проверяются данные о захвате россиян.
По данным нигерийских СМИ, пираты напали на судно и похитили двоих россиян — капитана и члена экипажа. Всего на судне находились 18 человек: семь граждан России и 11 — Филиппин.
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