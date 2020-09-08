В Болгарии сгорел следовавший в Стамбул туристический автобус
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ехавший из Софии в Стамбул автобус загорелся на автомагистрали «Фракия», передает Болгарское национальное телевидение.
Инцидент произошел минувшей ночью неподалеку от болгарской столицы.
Сообщается, что транспортное средство загорелось в движении. Его пассажирами были граждане Турции. Их успешно эвакуировали. При этом багаж туристов полностью сгорел.
Информация о пострадавших и погибших не поступала.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кургане за ночь сгорели несколько автобусов
— В Домодедове сгорел пассажирский автобус
— Во Франции пять детей из одной семьи заживо сгорели в автомобиле