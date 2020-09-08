В Болгарии сгорел следовавший в Стамбул туристический автобус

Ехавший из Софии в Стамбул автобус загорелся на автомагистрали «Фракия», передает Болгарское национальное телевидение.

Инцидент произошел минувшей ночью неподалеку от болгарской столицы.

Сообщается, что транспортное средство загорелось в движении. Его пассажирами были граждане Турции. Их успешно эвакуировали. При этом багаж туристов полностью сгорел.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

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