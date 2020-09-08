Роспотребнадзор заявил, что 50% детей в РФ перенесли COVID-19 в легкой форме

Около 50% российских детей, заразившихся коронавирусом, перенесли заболевание в легкой форме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за первые шесть месяцев 2020 года в России было зафиксировано 47 712 случаев COVID-19 у детей, что составило 8,4% от числа всех заболевших.

«За этот период в Российской Федерации показал, что у большинства новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме (49,9%). По мнению ученых, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что у 32% несовершеннолетних коронавирус был обнаружен в бессимптомной форме. Тяжелые формы заражения у детей составили лишь 0,2% случаев.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 27 млн, умерли больше 890 тыс. человек.

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