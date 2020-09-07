Немецкий врач назвал условия повторного обследования Навального

Согласно законодательству Германии, новое обследование Алексея Навального можно будет провести только с согласия его родственников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Федеральной ассоциации врачей ФРГ.

«Новое обследование, согласно германскому законодательству, могут санкционировать только родственники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Федеральная ассоциация врачей обеспокоена состоянием Навального.

Как сообщалось, врачам берлинской клиники Charite удалось вывести Алексея Навального из искусственной комы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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