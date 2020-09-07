В Instagram не стали прояснять причину блокировки аккаунта сына Бледанс

В Instagram отказались комментировать блокировку страницы сына актрисы Эвелины Бледанс.

Аккаунт мальчика, у которого был диагностирован синдром Дауна, вел его отец. Согласно правилам соцсети, аккаунтами детей младше 13 лет должны управлять родители. Об этом также должно быть написано и на самой странице.

При этом, по словам певицы, отец мальчика регулярно предоставлял администрации Instagram доказательства того, что аккаунт ведет именно он. Несмотря на это, страница ребенка с более чем 220 тысячами подписчиков была заблокирована из-за несоответствия правилам.

Представитель внешней пресс-службы сервиса в России Мария Березина не смогла дать оперативный комментарий «Газете.Ru» о причинах блокировки.

«Если будет комментарий, вернемся», — сказала Березина.

По словам самой Бледанс, аккаунт ее сына был «важной социальной площадкой про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребенка с синдромом Дауна в стереотипном обществе».

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