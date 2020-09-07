Попова сообщила об очагах коронавируса в медорганизациях

К настоящему времени 1 988 очагов коронавируса зафиксировано в России в организованных коллективах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в них пострадали 65 тысяч человек.

По информации главы Роспотребнадзора, 985 очагов инфекции обнаружили в медорганизациях, 250 — в социальных учреждениях.

Попова отметила, что это большое количество заболевших, что говорит о том, что система госпитальных эпидемиологов не сработала.

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