Попова сообщила об очагах коронавируса в медорганизациях
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К настоящему времени 1 988 очагов коронавируса зафиксировано в России в организованных коллективах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».
По ее словам, в них пострадали 65 тысяч человек.
По информации главы Роспотребнадзора, 985 очагов инфекции обнаружили в медорганизациях, 250 — в социальных учреждениях.
Попова отметила, что это большое количество заболевших, что говорит о том, что система госпитальных эпидемиологов не сработала.
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