Число случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире перевалило за отметку в 27 млн. Об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По его данным, число случаев инфицирования COVID-19 увеличилось до 27 002 224.

Умерли уже 882 053 пациента с новой коронавирусной инфекцией. При этом число вылечившихся превысило 18 млн.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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