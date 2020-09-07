Число случаев COVID-19 в мире превысило 27 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире перевалило за отметку в 27 млн. Об этом следует из данных университета Джонса Хопкинса.
По его данным, число случаев инфицирования COVID-19 увеличилось до 27 002 224.
Умерли уже 882 053 пациента с новой коронавирусной инфекцией. При этом число вылечившихся превысило 18 млн.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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