Гинцбург: за год в РФ планируют произвести около 80 млн вакцин от COVID-19

Производственная площадка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи сможет ежемесячно производить по 600–700 тысяч вакцин «Спутник V» от коронавируса нового типа. Кроме того, после запуска производства препарата на мощностях компаний «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» каждый месяц будет выпускаться 5 млн вакцин, сообщил директор центра, академик РАН Александр Гинцбург. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Он отметил, что за 12 месяцев можно выпускать 80 млн вакцин. По словам Гинцбурга, такой объем производства инъекций позволит получить хороший процент защищенных людей в России, что создаст в стране протективный популяционный иммунитет. Это позволит остановить неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции в популяции, указал он.

«Это основная цель вакцинирования — не с точки зрения каждого индивидуума, который хочет защитить себя и свою семью, а с точки зрения государства, которое хочет защитить всё, что находится внутри его границ», — сказал Гинцбург.

В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Более подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.

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