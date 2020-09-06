Диетолог рассказала, какие продукты предотвращают болезни сердца

Диетолог Фатма Байсал Юсуф рассказала, какие продукты предотвращают болезни сердца и сосудов, пишет турецкое издание Sözcü.

Как сказала Юсуф, стоит каждый день съедать по расплющенной дольке чеснока, потому что это предотвращает внутрисосудистое свертывание крови. Также диетолог отметила, что приготовленная на пару рыба содержит жирную кислоту Омега-3, обладающую антиоксидантным эффектом.

Более того, врач посоветовала съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха несколько раза в неделю, а также пить зеленый чай. Юсуф порекомендовала включить в меню красный виноград, томаты и арбуз.

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