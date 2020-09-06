МВД Белоруссии считает обстановку на протестах контролируемой

Число задержаний на протестных акциях в Белоруссии увеличивается, однако ситуация является контролируемой, заявил пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова. Об этом сообщает ТАСС.

Белорусские правоохранительные органы работают «в усиленном режиме», рассказала пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что многотысячная толпа протестующих подошла к Дворцу независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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