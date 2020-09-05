Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве

Массовая вакцинация от коронавируса нового типа в Москве начнется в конце текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

«Серьезная» вакцинация столичного населения планируется в конце текущего года - начале следующего, отметил глава города. По его словам, именно в этом время начнется промышленное производство вакцины. При этом в текущем году уже поступят некоторые партии препарата, они будут использованы для вакцинации групп риска.

В августе этого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Более подробная информация о вакцине доступна на официальном сайте.

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