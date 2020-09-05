В Минске отпустили большинство задержанных студентов, остальных будут судить

В Минске отпустили 25 из 34 студентов, задержанных за участие в акциях протеста. Об этом сообщила представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает РИА «Новости».

«Было всего задержано 34 студента за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу, все они привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, остальные отправлены в места содержания задержанных до суда», — говорится в сообщении.

По ее словам, задержанные, которых не отпустили, ранее уже принимали участие в протестных акциях.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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