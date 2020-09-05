Собянин заявил, что развитие Москвы не остановится из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин во время торжественного мероприятия по случаю Дня города заявил, что развитие российской столицы не остановится из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«И меня спрашивают: что будет дальше? Насколько эта проблема сдвинет стратегию развития Москвы, остановит программы, которые нарабатывались годами? Скажу вам, что не остановит, этому не бывать», — сказал градоначальник.

По его словам, с каждым днем столица все больше восстанавливается, это касается и экономики в том числе.

Он отметил, что работа по созданию комфортного для жизни города и мощного региона будет продолжаться.

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