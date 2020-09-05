На Приморье движется супертайфун со скоростью ветра в 80 м/c

Власти Приморья приняли решение срочно сформировать дополнительные резервы из спасателей в преддверии удара супертайфуна «Хайшен». Стихия должна обрушиться на регион 7-8 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Синоптики ожидают удара «Хайшен» 7-8 сентября. Ожидается, что стихия должна развиться до супертайфуна 6 сентября, нарастив максимальную скорость ветра до 80 м/c. Основной ее удар придется на северо-восточные провинции Китая недалеко от западных границ Приморья, пишет агентство.

«Губернатор края Олег Кожемяко на оперштабе в субботу, 5 сентября, дал поручение главам муниципалитетов и профильных ведомств создать резервы спасателей в каждом районе Приморья», — сообщает пресс-служба.

Власти экстренно направят в муниципалитеты технику и оборудование для ликвидации последствий непогоды.

Ранее Тихоокеанский тайфун «Майсак» накрыл Приморье 3 сентября. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер силой до 43 м/с. Погибли три человека и более 50 пострадали.

Во Владивостоке оказались повалены сотни деревьев, вода размыла причалы и повредила городскую инфраструктуру.

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