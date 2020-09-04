Минздрав РФ назвал число находящихся в больницах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что число пациентов с коронавирусом нового типа в стране за три месяца снизилось в два раза. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на сегодняшний день терапию в стационарах получают 90 тысяч человек.

Мурашко также добавил, что свыше 2,5 тыс. пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число случаев заражения превышает 26,4 млн. За все время от коронавируса умерли более 800 тыс. человек.

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