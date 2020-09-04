«Норникель» не представил план рекультивации в Норильске

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что «Норникель» до сих пор не представил план по восстановлению экологии на месте разлива нефти в Норильске. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ведомство предъявило «Норникелю» расчет ущерба и ждет соответствующей реакции от компании.

Радионова выразила надежду, что компания не будет затягивать с возмещением ущерба, так как в противном случае последуют судебные разбирательства.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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