Гинцбург уточнил, с какой дозой COVID-19 может справиться иммунитет добровольцев

Иммунный ответ, который получили испытывающие вакцину от коронавируса добровольцы, достаточно силен для противодействия любой дозе COVID-19. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

По его словам, большую часть населения России вакцинируют от инфекции в течение 9-12 месяцев.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Чувствую себя нормально»: Собянин привился от коронавируса

— Шойгу сделал прививку от коронавируса

— Обнародованы результаты испытаний российской вакцины от COVID-19