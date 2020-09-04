Гинцбург уточнил, с какой дозой COVID-19 может справиться иммунитет добровольцев
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Иммунный ответ, который получили испытывающие вакцину от коронавируса добровольцы, достаточно силен для противодействия любой дозе COVID-19. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».
По его словам, большую часть населения России вакцинируют от инфекции в течение 9-12 месяцев.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая была разработана центром Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V».
Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.
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