Шойгу рассказал, где лучше всего отдыхать в России

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, в какое время года и куда стоит отправиться в путешествие по России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Осенью — на Камчатку. Невероятно красиво... Зимой — смотря какие пристрастия... Если люди хотят покататься на лыжах — в Саянах одна из самых протяженных горнолыжных трасс рядом с плотиной», — сказал Шойгу.

Он добавил, что покататься на лыжах можно и в национальном парке «Зигальга» и природном парке «Ергаки», где климат не такой суровый.

«Летом надо сплавляться по рекам. Шикарное занятие. А можно на Шантарских островах за китами наблюдать. Весной — туда, где есть возможность поймать мощный ледоход, там, где жизнь просыпается... В это время надо ехать на Енисей, Лену», — добавил Шойгу.

Он также отметил, что в Европе весной такого не увидеть, потому что там весна — «это лютики-подснежники».

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