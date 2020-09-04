Число жертв тайфуна в Приморье выросло до трех

Тайфун «Майсак» в Приморье унес жизни двух членов экипажа плавучего крана «Черноморец-34». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на региональную прокуратуру.

«В результате неблагоприятных метеорологических условий 3 сентября 2020 года около 23:25 (16:25 мск) в бухте Теляковского Уссурийского залива выброшен на отмель плавучий кран «Черноморец-34» (судовладелец — ПАО «Славянский судоремонтный завод»), на борту которого находился экипаж в количестве 9 человек. В настоящее время обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее у тайфуна «Майсак» появилась первая жертва. Более 50 человек обратились за медицинской помощью.

В настоящее время власти изучают возможность введения режима ЧС на всей территории региона, отметили в правительстве.

Тихоокеанский тайфун «Майсак» накрыл Приморье 3 сентября. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер силой до 43 м/с.

Во Владивостоке оказались повалены сотни деревьев, вода размыла причалы и повредила городскую инфраструктуру.

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