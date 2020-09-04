Мэр Биробиджана заболел COVID-19
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Мэр Биробиджана Александр Головатый (ЕАО) заразился коронавирусом нового типа. Об этом он сообщил у себя в Instagram.
«Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на «скорой» в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах», — говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что с начала пандемии коронавируса в мире выявлено 26 031 410 случаев заболевания этой инфекцией.
США по-прежнему лидируют по количеству заболевших. В стране зафиксировано 6 113 510 случаев коронавируса, 185 720 пациентов скончались и 2 231 757 вылечились.
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