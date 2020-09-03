Жертвой тайфуна «Майсак» в Приморье стал один человек

Один человек погиб в результате накрывшего Приморье тайфуна «Майсак», на мужчину рухнуло дерево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Есть жертва стихии — в селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время власти изучают возможность введения режима ЧС на всей территории региона, отметили в правительстве.

Тихоокеанский тайфун «Майсак» накрыл Приморье 3 сентября. Стихия принесла в регион обильные осадки и ветер силой до 43 м/с.

Во Владивостоке оказались повалены сотни деревьев, вода размыла причалы и повредила городскую инфраструктуру.

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