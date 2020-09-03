ФСБ обнаружила под Волгоградом тайник с 3 кг пластида и боеприпасов

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили тайник со стрелковым оружием и боеприпасами в Волгоградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Отмечается, что среди находок были четыре автомата Калашникова, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластид весом около 3 кг, гранаты и другое.

По данным ФСБ, боеприпасы принадлежали главе организованной преступной группировки Владимиру Кадину, убитому в 2011 году.

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