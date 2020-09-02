Следователи завели дело после гибели 5 человек в Махачкале

Следователи в Дагестане завели уголовное дело после гибели пяти человек при пожаре в жилом доме в Махачкале. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел во вторник вечером,1 сентября, в доме на проспекте Гамидова. Квартира на четвертом этаже здания полностью сгорела. Погибли находящиеся там дети 3 и 5 лет.

Огонь также достиг пятого этажа, где в одной из квартир от отравления продуктами горения умерли 24-летняя женщина и ее двое детей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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