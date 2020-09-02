Греция с 7 сентября открывает границу для россиян

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу греческого правительства.

Там сообщили, что пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Данный режим будет действовать две недели.

Пребывание в страну разрешается исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

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