Задержанных на протестах белорусских журналистов будут судить

Журналистов «КП-Беларусь», задержанных во время освещения протестов в Минске, будут судить. Об этом сообщает само издание со ссылкой на начальника оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александра Мартиновича.

Перед судом предстанут фотограф Святослав Зоркий, оператор Никита Недоверков и корреспондент Мария Элешевич, указано в материале. Заседание состоится 2 сентября.

Журналистов будут судить по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, рассказал начальник РУВД. Сотрудникам СМИ грозит штраф или административный арест.

По данным издания, все журналисты были обозначены как пресса и выполняли свои служебные обязанности.

Ранее стало известно о задержании в центре Минска 8 журналистов, в том числе сотрудника агентства РИА «Новости» Кирилла Рубцова. ОМОН задержал их и отвез в РУВД «для проверки документов». Позже Рубцов был отпущен, однако другие журналисты остались в отделении.

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