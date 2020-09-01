Электричка насмерть сбила человека на станции Перово в Москве
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Электричка сбила упавшего на рельсы пассажира на железнодорожной станции Перово в Москве, мужчина скончался на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Неизвестный упал на рельсы на железнодорожной станции Перово и был сбит насмерть приходящим электропоездом. Движение электричек не затруднено», — сказал собеседник агенства.
Обстоятельства трагедии уточняются.
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