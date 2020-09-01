Московские врачи вылечили еще 1262 пациента от коронавируса

Врачи в Москве вылечили от коронавирусной инфекции еще 1262 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

В общей сложности в городе выздоровели 215 383 человека.

Заммэра напомнила, что выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы для помощи другим инфицированным.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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