В сети появилось видео задержания финансистов «Исламского государства»*
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В сети появилось видео задержания сотрудниками ФСБ финансистов «Исламского государства» (организация запрещена в России)* в пяти регионах.
На кадрах снято, как одного из преступников силовики укладывают на землю, других они задерживают в квартире.
На мужчин надевают наручники, после чего их усаживают в микроавтобус.
Из видеозаписи также видно, что у финансистов запрещенной организации находят паспорта, банковские карты и мобильные телефоны.
Как стало известно ранее, в отношении задержанных правоохранители возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
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