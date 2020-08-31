Истребители ВВС Британии сопроводили пассажирский самолет в небе над Лондоном

Два истребителя Typhoon вечером в воскресенье, 30 августа, поднялись в воздух для сопровождения пассажирского самолета в небе над Лондоном, который летел из австрийской Вены. Они поднялись в воздух из-за «потенциальной угрозы» на борту лайнера, сообщает Daily Mail.

Как стало известно, экипажу рейса поступило предупреждение об угрозе безопасности.

По словам пассажирки, в туалете воздушного судна были найдены «подозрительные предметы». После этого капитан самолета сообщил об этом британским властям.

Как передает РИА «Новости», истребители сопроводили самолет в аэропорт Станстед.