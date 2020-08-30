Многотысячная акция оппозиции проходит в центре Минска

Многотысячная колонна оппозиции движется по проспекту Независимости к центру Минска, требуя отставки главы республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агенства, силовики заранее перекрыли подходы к центральной площади города и подогнали спецтехнику к Дому правительства.

Отмечается, что демонстранты в основном ведут себя мирно, однако очевидцы сообщали о небольших стычках с силовиками у здания КГБ — протестующие отбивали соратников, которых пытался задержать ОМОН.

К настоящему времени несколько тысяч демонстрантов оказались заблокированы силовиками с двух сторон в районе здания ГУМа. ОМОН начал движение к протестующим с двух сторон, однако о столкновениях пока не сообщалось.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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