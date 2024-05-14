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Режим ЧС объявлен в еще одном районе Якутии из-за выхода Лены из берегов

В Нюрбинском районе Якутии объявлен режим ЧС из-за выхода реки Лена из берегов

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В Нюрбинском районе Республики Саха объявлен режим ЧС из-за выхода реки Лена из берегов и затопления сел, но людей пока не эвакуируют. Об этом сообщает портал 14.ru.

Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) района объявил режим ЧС в Жарханском и Октябрьском наслегах.

Руководитель компании «Служба жизнеобеспечения» Нюрбинского района Афанасий Кириллин сообщил, что к 8:00 по местному времени 14 мая уровень воды на реке Вилюй составил 1129 см (+87), а на реке Марха — 565 см (+153).

Он также рассказал, что в селе Жархан работает состав КЧС. Пока вопроса об эвакуации жителей нет, лед стоит, подчеркнул он и добавил, что отправлена заявка о необходимости провести подрывные работы на месте затора.

Глава Жарханского наслега Станислав Конощук заявил, что вода начинает постепенно прибывать, в опасной зоне находятся две улицы. Местные жители переехали к родственникам в Нюрбу, некоторые перебрались к соседям в дома на возвышенности, отметил он.

13 мая сообщалось, что в Олекминском районе Якутии провели взрывы для борьбы с паводком.

Ранее в Олекминском районе Якутии ввели режим ЧС.

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