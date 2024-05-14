ВСУ направят половину новых бригад защищать Киев на фоне успехов сил РФ

Украинское командование направит пять из десяти бригад, которые сформируют в ближайшие недели, на защиту Киева на фоне успехов российских войск в Харьковской области. Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что эти меры предосторожности вызваны опасениями, что Вооруженные силы России в очередной раз приблизятся к Киеву.

В статье говорится, что военные столкновения в Харьковской области указывают на скорое начало «решающего сражения», которое будет иметь важное значение для исхода конфликта. Если российской армии удастся взять Харьков, то готовность Запада поддерживать Украину может дрогнуть в ближайшее время, продолжили авторы публикации.

Владимир Зеленский, заслушав 13 мая доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из «наиболее горячих» на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении.

Министерство обороны РФ информировало, что российские войска в течение суток заняли населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, позднее — Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.