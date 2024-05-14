Стало известно, как изменился спрос на аренду квартир в РФ за год

Спрос на аренду квартир в России за год снизился на 5%, но на студии вырос на 15%. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимости», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Предложение сократилось сильнее — на 11%, из-за чего арендодателям стало легче находить жильцов.

«Несмотря на небольшое общее снижение спроса, владельцам недвижимости проще сдать объекты. Предложение уменьшилось заметнее, поэтому каждый объект получает больше откликов от арендаторов. Многие из-за высоких ставок по ипотеке предпочитают арендовать, а не покупать жилье», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды Константин Каменев.

Спрос на аренду вырос в 11 из 39 городов. Лидеры — Хабаровск (+15%), Владивосток (+11%), Севастополь (+12%) и Калининград (+11%). В Москве +6%, в Санкт-Петербурге +2%.

Предложение увеличилось в трети городов, максимум во Владивостоке (+88%), Краснодаре (+21%), Челябинске (+15%) и Улан-Удэ (+13%). Но в двух столицах резкое падение: —32% в Петербурге, — 27% в Москве.

Средние цены за год выросли на 20% — до 30 тыс. руб. в месяц. Лидеры роста — студии и «однушки» (+25%). «Двушки» подорожали на 17% до 35 тыс. руб. Квартиры с 4+ комнатами подешевели на 12% до 150 тыс. руб.

Дешевле всего снимать в Брянске (15 тыс. руб.), Кирове (16 тыс. руб.), Ярославле и Ульяновске (по 18 тыс. руб.). Самые высокие ставки в Москве (80 тыс. руб.), Сочи (55 тыс. руб.), Хабаровске (45 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (35 тыс. руб.).

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