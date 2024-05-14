В Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ по истории не будет обязательным

ЕГЭ по истории не будут делать обязательным, несмотря на увеличение часов изучения этого предмета в школе. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

С 1 сентября 2025 года курс истории в школах будет длиться 476 часов вместо 340 ранее.

«Об этом много говорилось, чтобы тот или иной предмет сделали обязательным, необходимости нет», — сказал Музаев.

По его словам, акцент на изучение истории был сделан давно. При этом он уверен, что введение обязательного экзамена по какому-либо предмету не улучшит ситуацию по его усвоению в школе.

Глава Рособрнадзора считает, что для лучшего изучения истории школьниками нужно говорить не об обязательном ЕГЭ, а об ОГЭ, который обязателен в 9-м классе, потому что после него половина выпускников уходит в учреждения среднего профессионального образования.

До этого в российские школы призвали вернуть возможность отчисления учеников.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.