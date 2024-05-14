Появились подробности о работе сотрудников военкоматов в Херсоне

Сотрудники мобилизационных команд военных комиссариатов из западных областей Украины, опасаясь возмездия, до наступления ночи покидают Херсон и ночуют в окрестностях Николаева. Об этом рассказали РИА Новости источники в пророссийском подполье Херсона.

В начале мая Херсон посетили сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК – военкоматы) из западных областей Украины. Они передвигаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами.

По словам собеседников агентства, улицы Херсона буквально опустели, потому что местные жители боятся мобилизационных команд.

«Приезд западенцев — очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК уже не устраивает Киев — слишком мягкие», — заявил один из подпольщиков.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации в стране, он вступит в силу 18 мая. Теперь все военнообязанные граждане в течение 60 дней (с 18 мая) обязаны обновить свои данные в военкомате. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается выезжать за границу на период военного положения, которое действует на территории республики с февраля 2022 года.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.