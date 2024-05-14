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Шольц снова пообещал не бросать Украину

Канцлер Шольц заверил, что ФРГ и страны Северной Европы продолжат помогать Киеву

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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры стран Северной Европы заверили, что продолжат поддерживать Украину на фоне конфликта с Россией. Об этом сообщает Tagesschau.

Шольц заявил, что с начала боевых действий Берлин предоставил Украине вооружение на сумму €28 млрд. В 2024 году Берлин выделит на помощь Киеву еще €7 млрд, уточнил он.

«Мы едины в нашей поддержке Украины в ее защите от российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать Украину – столько, сколько потребуется», – сказал Шольц, выступая в Стокгольме после встречи с премьер-министрами Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

До этого Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что другие страны должны стремиться больше тратить на защиту Украины. По его словам, это будет непросто в том числе и в ФРГ, где также существует критика данного мнения.

«Я вместе с другими европейскими коллегами решительно выступаю за то, чтобы похожие решения были приняты во всех европейских столицах. Я знаю, что это непросто», — заявил он.

Ранее Шольц сделал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине.

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