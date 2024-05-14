Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Объект критической инфраструктуры поврежден в городе Херсоне

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном Украине Херсоне

close
100%
Shutterstock

Проукраинский глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне поражен объект критической инфраструктуры. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, также повреждены административное здание и припортовая инфраструктура. Повреждены хозяйственные постройки.

Накануне пророссийские подпольщики в Херсонской области рассказали ТАСС, что украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны. По их словам, в Киеве осознают перспективы скорой сдачи города, в связи с чем украинские власти хотят «успеть выжать максимум, позабирать [на фронт] всех мужчин».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами