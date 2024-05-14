Проукраинский глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне поражен объект критической инфраструктуры. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, также повреждены административное здание и припортовая инфраструктура. Повреждены хозяйственные постройки.

Накануне пророссийские подпольщики в Херсонской области рассказали ТАСС, что украинские власти намерены мобилизовать в Херсоне как можно больше мужчин, для чего в город присланы военкомы из западных областей страны. По их словам, в Киеве осознают перспективы скорой сдачи города, в связи с чем украинские власти хотят «успеть выжать максимум, позабирать [на фронт] всех мужчин».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.