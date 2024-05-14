Экономист рассказала, как выполнить поручение Путина по снижению уровня бедности

Уровень бедности детей из многодетных семей в России оценивается в 39,7% и превышает аналогичный показатель для детей из семей с одним ребенком в 5,6 раза, а для детей из семей с двумя детьми — в 2,4 раза. Об этом «Газете.Ru» сказала заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Президентской Академии Марина Карцева. Она назвала две меры для снижения уровня бедности в России.

«Первая мера — развитие системы детских пособий в стране. В настоящее время в России на федеральном уровне введено единое детское пособие, основной задачей которого является поддержка семей с детьми от 0 до 17 лет. Данное пособие является адресным, назначение пособия осуществляется на основе комплексной оценки нуждаемости», — отметила экономист.

В рамках развития системы пособий важно увеличение охвата и размера пособия, подчеркнула эксперт. В условиях ограниченности бюджета возможным направлением развития системы детских пособий может стать комплексное пособие, предоставляющее безусловную универсальную поддержку детям младших возрастов и адресную поддержку более старшим детям, сочла Карцева.

Вторая мера — поддержка совмещения родительства и занятости. По словам Карцевой, речь о развитии услуг по уходу за детьми (увеличение объема поддержки и разнообразия ее форм), также как и мер поддержки гибких рабочих мест в России.

Президент РФ Владимир Путин в указе после инаугурации поручил снизить уровень бедности в России ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

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