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В Ереване начались задержания митингующих

ТАСС: в Ереване полиция начала задерживать сторонников оппозиции

Сторонники армянской оппозиции с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали их задержания. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что активисты прибыли на центральную площадь Сахарова. Там рядом находятся правительственные здания. Специальные силы полиции пытаются помешать гражданам заблокировать прилегающие улицы.

С 9 мая в центре Еревана у здания правительства проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

10 мая лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Накануне вечером архиепископ призвал ужесточить давление на армянскую власть путем акций гражданского неповиновения.

Ранее власти Армении освободили всех задержанных во время уличных акций в Ереване.

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