Инфляцию в России на начало мая оценили с помощью мармелада

С 4 по 11 мая 2024 года Индекс Мишек вырос на 0,1%, тогда как неделей ранее он снижался на 2,7%. То есть инфляция в России немного ускорилась. Это произошло из-за повышения цен на морковь на 13,8%, рассказал «Газете.Ru» автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю подешевел лишь один товар из 14 — куриные яйца. Однако за неделю подорожала морковь (в индексе цены учитываются без скидок). Стоимость остальных продуктов в индексе осталась без изменения», — отметил Абрамов.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В апреле 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в марте тоже составлял 11,2%. По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 7,7%.

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