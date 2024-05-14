Табличку с фамилией Ничушкина удалили из раздевалки «Колорадо»

Защитник «Колрадо Эвеланш» Джек Джонсон рассказал, что табличку с фамилией российского хоккеиста Валерия Ничушкина удалили из раздевалки команды, передает обозреватель The Denver Post Кори Масисак.

«Он сделал свой выбор. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Он свой выбор сделал», — сказал Джонсон.

Ничушкина перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА).

Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

15 января 2024 года стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

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