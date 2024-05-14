Россиянина задержали на Бали по делу о наркотиках

На индонезийском острове Бали по делу о производстве и распространении наркотиков задержали гражданина России. Об этом сообщил портал Detik со ссылкой на полицию, передает ТАСС.

Всего по данному делу задержали трех человек. Среди них два гражданина Украины, которых подозревают в изготовлении наркотиков и организации сети их сбыта.

По версии следствия, россиянин выступал в роли наркодилера.

2 мая сообщалось, что на Бали правоохранители задержали россиянина Антона Симутова по подозрению в нанесении серьезного ущерба вилле и изнасиловании, но в ходе психологической экспертизы мужчина сбежал из балийской больницы, голыми руками погнув решетки палаты.

До этого в Таиланде по подозрению в торговле наркотиками арестовали 39-летнего россиянина. Мужчине предъявили обвинение в продаже кокаина.

Ранее в Таиланде арестовали туриста, который попрошайничал, чтобы купить наркотики.