В Костромской области мигрантам запретили работать в такси

Власти Костромской области ввели запрет на работу мигрантов в такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

«Иностранцы, работающие по патентам, не смогут работать в легковых такси и арендованных легковых автомобилях, используемых в качестве такси. Привести численность иностранных работников в соответствие с запретом хозяйствующим субъектам необходимо в течение трех месяцев», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе был введен запрет для мигрантов работать в такси.

В апреле стало известно, что в Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее инициативу Госдумы запретить мигрантам водить автобусы сочли опасной.