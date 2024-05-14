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В ДНР заявили, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в одном из поселков

ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Новотроицком

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Leah Millis/Reuters

Вооруженные силы Украины поздно вечером 13 мая сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в поселке городского типа Новотроицкое. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23:10 - н.п. Новотроицкое: сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении.

К утру были несколько раз зафиксированы обстрелы в направлении населенных пунктов Дзержинск — Горловка, а также Кураховка — Донецк.

11 мая сообщалось, что в Горловке ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасные предметы. В результате атаки пострадали два человека.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что женщина была ранена в результате атаки дрона-камикадзе в Кировском районе города.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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