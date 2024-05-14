Россиянам рассказали, стоит ли гасить ипотеку досрочно

Возвращать ипотеку досрочно выгодно, когда ставка по ней выше 8%. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

«Если процентная ставка ниже, будет выгодно платить просто ежемесячный платеж по жилищному кредиту, а свободные деньги положить на вклад, что принесет гораздо большую доходность», — уточнила Коваленко.

По ее словам, ставки по ипотеке варьируются от банка к банку и от программы к программе. Экономист уточнила, что от процентной ставки будет зависеть сумма переплаты по ипотеке: чем выше процентная ставка, тем большую сумму гражданин переплатит по окончанию срока кредита. Также на сумму переплаты будет влиять срок: если гражданин платит только ежемесячные платежи, не погашая досрочно, сумма переплаты будет максимальной, сказала эксперт.

По ее мнению, в любом случае стоит брать ипотечный кредит на максимальный срок, чтобы ежемесячный платеж был минимальный. Если есть возможность, то выплачивать заем лучше досрочно, это позволит сэкономить на процентах.

ЦБ 26 апреля оставил ключевую ставку на уровне 16% третий раз подряд. Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько сообщил «Газете.Ru», что ставки по ипотеке во втором квартале не изменятся, а во втором полугодии 2024 года снизятся. По прогнозу экономиста, ставки по рыночной ипотеке составят 16-18%.

Ранее сообщалось, что россияне отвернулись от одного вида льготной ипотеки.