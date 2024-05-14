В России подорожали услуги турагентств

С 1 марта по 20 апреля 2024 года средний чек (включая предоплату) на услуги турагентств в России Разные пакетные предложения, проживание плюс экскурсии, в т.ч. проживание вне отелей составил 56 009 рублей, на 20% превысив показатель за аналогичный период 2023-го. В этом году россияне пользовались услугами туроператоров на 14% чаще, чем в прошлом. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средний чек в гостиницах, отелях и домах отдыха в России составил с учетом предоплаты 5422 рубля за ночь, что на 9% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 11%.

В Краснодарском крае, наиболее популярном месте для отдыха в России, услуги гостиниц, отелей, домов отдыха достигли в среднем 6232 рубля за ночь, что на 6% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 61%. В то же время услуги турагентств подорожали на 23% за год, до 86 176 рублей в среднем. Ими пользовались на 65% чаще, чем год назад.

В топ покупок россиян вошли бронирование и проживание в Сочи, на Красной Поляне и окрестностях, а также SPA, прокат прогулочного транспорта.

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что на фоне общего роста потребительской уверенности, россияне увеличили траты в том числе на путешествия.

«На фоне развития инфраструктуры для отдыхающих и сервиса, турпоток в Краснодарский край растет, обеспечивая в том числе заполнение как крупных гостиниц, так и различных малых форматов отелей, глэмпингов и других локаций», — уточнили эксперты.

По их словам, в этом году более высокому весеннему турсезону в Краснодарском крае способствовала более теплая погода в регионе, и холодная — в центральных частях страны, а также отказ части граждан от туров в столицу или их перенос на фоне мартовской трагедии в «Крокус Сити Холле».

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее стало известно, куда россияне поедут в июне.