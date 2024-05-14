В Киргизии после наезда грузовика на детей наказали чиновников

В Киргизии 21 чиновника привлекли к ответственности после наезда в Сузакском районе Джалал-Абадской области мини-грузовика на детей. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

Там отметили, что из ответственных за инцидент на освобождение от занимаемой должности представили шесть должностных лиц. Остальных привлекли к дисциплинарным санкциям. Какие именно чиновники будут наказаны, не уточнили. Комиссия после проверки пришла к выводу, что организаторы мероприятия не приняли необходимые меры по обеспечению безопасности участников.

Инцидент случился 2 мая. Мини-грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей на мероприятии, посвященном эпосу «Манас». Школьники выступали на республиканском конкурсе, когда машина въехала в толпу. По данным УВД, водитель припарковал автомобиль выше по склону, и он скатился вниз.

Пострадавшим от 9 до 16 лет. 11 детям медицинскую помощь оказали на месте, их отпустили на амбулаторное лечение. 18 человек госпитализированы. По последним данным, семеро детей попали в реанимации, четверо из них — в тяжелом состоянии. Самого водителя грузовика задержали.

Ранее москвичка на электросамокате сбила дошкольника и скрылась с места ДТП.